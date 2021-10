Beleggen in China voor wie de boot niet wil missen. Als die er is

Er is nog meer. Let wel, ellende. Couponbetalingen zijn wat anders... U weet het nieuws intussen, maar ik kan u melden dat ook de handel in die twee andere fondsen suspended is.

#Evergrande miste voor de derde keer in 3 weken een obligatie-afgelossing. Dat voedt de vrees voor besmetting naar andere projectontwikkelaars. Aandeel werd geschorst in Hongkong, net zoals dat van ontwikkelaar #Sinic (die staat voor $250 aflossingen) en #Fantasia. pic.twitter.com/S7GC1NGnvJ — Tom Simonts (@TSimonts) October 12, 2021

En er komt nóg meer aan? Een Chinese toezichthouder werft.

China’s competition watchdog is planning to hire more people in its Beijing head office and creating departments to better oversee deals and probes https://t.co/iZkMy5mdgK — Bloomberg (@business) October 12, 2021

Of komt er niet nog meer aan? Zeg het maar. Verwarrend allemaal.

JUST IN: Alibaba shares have climbed over 20% in Hong Kong since hitting a record low last week. There’s speculation China’s scrutiny may be easing. https://t.co/sfLVOWtpRS — Bloomberg Markets (@markets) October 12, 2021

Hier het plaatje van de Hongkong-notering van Alibaba. Het is over twee weken een jaar geleden dat de beursgang van het dochter Ant Group van (toen ook al) voormalige CEO Jack Ma werd afgeblazen. Volgens de westerse pers was het president Xi Jinping zelf die twee dagen voor uur U de beursgang afblies.

Maatregelen tegen Big Tech en meer

Sindsdien is er weinig meer van Ma vernomen. Het was het startsein van opeenvolgende maatregelen in eerste instantie gericht tegen Big Tech, maar al gauw voor het gehele bedrijfsleven. Rode draad: bedrijven staan in eerste instantie in dienst van de Chinese maatschappij en dan pas van de aandeelhouders.

Hier de maximale dalingen en stijgingen van Alibaba. Zie ook de recente omzetten, de beurs ruikt hier een kans, maar... er is altijd een maar.



De Hang Seng zelf zit in een bear market:



De Hang Seng Technology Index heeft helemaal een beuk gehad. En de neergaande trend is intact, spot mijn a-technische oog ook nog wel.



Vastelandindex CSI 300 staat er ook niet goed voor, maar doet het wel beter.



De Shanghai Composite (daar zitten alle Chinese aandelen in) staat echter hoger dan een jaar geleden. Als ik de index zo ad random zie bewegen heeft het ding geen enkele clou, maar dit terzijde.

Deze index drijft bij mijn weten voor zo'n 70% op particulier geld en dat is altijd minder steady dan instituten.



Van kinderen tot veertien jaar die maar x uur per dag online mogen gamen, tot hele kwartaalwinsten die aan goede doelen moeten worden gegeven: China heeft in de loop van dit jaar maatregelen afgekondigd die wij westerse beleggers nog nooit zijn tegengekomen en zeker niet hadden verwacht, of zien aankomen.

Dat is precies wat beleggen in China nog lastiger maakt, want toegang vergt al een studie op zich. De grote kans die iedereen ziet, is natuurlijk dat de bedrijven an sich goed presteren en (vooral de technologiebedrijven dan) hun omzetten en winsten nog gewoon zien stijgen, zoals ze dat al steeds deden.

Gedisciplineerd beleggen

Kortom, is China nog investment grade, ofwel beleggingswaardig? Dat laat ik graag aan hen die er verstand van hebben, en aan u. Ik heb zelf een simpele: ik beleg vooral in de MSCI World Index. Daar zie ik vanzelf wel Chinese aandelen in opduiken, als MSCI het land van emerging naar developed market promoveert.

Niet? Dan niet. Zo vang ik zeker prille en altijd de grootste koersstijgingen niet, maar mijn beleggingsstijl begint bij risico en niet bij rendement. Misschien een idee als het bij u jeukt, maar u ook niet echt durft. Probeer ritjes met gedisciplineerd handelen in Alibaba, Tencent, JD.com, Pinduoduo, Baidu en indextrackers.

Dus strikt met koersdoel en stoploss, maar zonder hefbomen (zeker geen hoge). Kan u misschien her en der profiteren (de beurs rekent winst en verlies altijd meteen af, wat is dat toch handig), zonder dat u nou structureel geld in het land steekt en een positie opbouwt. Want u weet niet wat voor witte konijnen er nog uit de hoed komen.

Wat u wel weet, is dat ook in China de economie hapert, het land nog niet van het virus af is, het Taiwan onder druk houdt en - zie Evergrande en aanhang - dat er verhoogd risico in vastgoed is, om het zacht uit te drukken.

Huizen

Heb ik nog één (WSJ)-plaatje: voor Chinese particulieren zijn huizen dé belegging...

Ik. Weet. Niet. Wat. Ik. Zie. Dit is mede voor mij reden om niet structureel in China te beleggen (opportunistisch zoals u als belegger hoort te zijn, sluit ik niet uit dat als ik een kans zie...). Ik snap en weet echter veel te weinig van het land - hoe het werkt en hoe iedereen daar denkt, doet én geld alloceert. En dat is risico.