Slotcall: 800 punten-grens nu binnen handbereik

Met een plus van 0,8% klom de AEX vandaag weer iets dichter naar de 800 punten-grens. De kleintjes binnen de AScX (-0,0%) bleven dichter bij huis. De midkappers hadden er vandaag niet zoveel zin in. De AMX (-0,4%) sloot in het rood.

Uit de Verenigde Staten kwam vandaag het CPI-inflatiecijfer. Wat blijkt? De kerninflatie is deze maand afgenomen. Vorige maand stegen de consumentenprijzen op maandbasis nog met 0,3% en dat werd ook verwacht voor afgelopen maand. De prijzen stegen met 0,1% echter minder hard dan verwacht.

Pharming-studie bereikt primaire eindpunt

Zet Pharming (-1,4%) in de kop en iedereen is er als de kippen bij om het artikel te lezen, zo bleek ook vandaag weer. Het meest gelezen nieuwsbericht van vandaag gaat namelijk over de studie naar de Ruconest-behandeling tegen Covid-19. Het biotechbedrijf heeft in deze onderzoeken namelijk zijn primaire eindpunt bereikt.

Naar aanleiding van de onderzoeken kunnen helaas niet te veel conclusies getrokken worden vanwege ‘onbalans tussen de Ruconest-arm en de controlegroep bij de start van de trial’, zoals chief medical officer Anurag Relan het omschrijft. Beide onderzoeken zijn nu afgerond en de resultaten zullen worden gepubliceerd in peer-reviewed medische tijdschriften.

Oracle te duur voor zichzelf

Het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar dat Oracle (-3,4%) hanteert eindigde op 31 augustus. De omzetstijging van 4% op jaarbasis is een tikje beneden verwachting en aan de onderkant van de eigen groeiverwachting van het bedrijf. “Niettemin houdt het management hoop dat het technologiebedrijf zijn eigen verwachting kan waarmaken”, schrijft analist Niels Koerts in zijn hieronder te vinden analyse van het softwarebedrijf.

Oracle heeft een goed trackrecord op het gebied van aandeleninkoop. “De afgelopen tien jaar is het aantal uitstaande aandelen met 46% gezakt”, aldus Koerts. “In tijden van een lage rente is dat zeer interessant. Echter, de vrije kasstroom is ontoereikend om het ruimhartige beleid op lange termijn vol te houden.”

Het probleem zit hem in de hard gestegen koers. “Het aandeel is dit jaar met ruim 36% gestegen en daardoor wordt het voor de onderneming steeds duurder om eigen aandelen in te kopen. Dit is een belangrijke reden waarom een koersstijging op korte termijn veelal leidt tot een lager rendement op de lange termijn. Bedrijven kunnen immers hun aandelen niet meer tegen een aantrekkelijke koers terugkopen.

Tijd voor een Apple VR-bril

Aandelenanalist Paul Weeteling ziet de impact van virtual reality op het dagelijks leven groter worden dan die van de smartphone, en dus vraagt hij zich af waar Apple (+0,5%) blijft met die VR-bril. “Een succesvol VR/AR-product is een must voor Apple”, meent Weeteling.

Er is enige haast bij volgens de analist: “De coronapandemie heeft de digitalisering versneld en werken op afstand wordt met deze technologie nog gemakkelijker. Het is een kwestie van tijd voor een levensechte digitale ontmoeting mogelijk is. Daarnaast hebben Microsoft en Facebook met respectievelijk de Hololens en Oculus al goede producten op de markt die op allerlei gebieden worden ingezet.”

In zijn hieronder te lezen analyse benoemt de analist tot in het fijnste detail de mogelijkheden van virtual reality. Uiteraard neemt Paul Weeteling de marktpositie van Apple hierin mee en vertelt hij hoe koopwaardig hij Apple momenteel acht.

Rentes

In Nederland is er niet zoveel aan de hand op de rentemarkt: de tienjaarsrente zakt met een basispuntje tot -0,23%. In de Verenigde Staten ging het in een wat vlotter tempo omlaag. De tienjaarsrente zakte daar met zes basispunten tot 1,27%. Zoals gezegd nam de inflatie daar afgelopen maand wat af.

Brede markt

De AEX (+0,8%) presteerde vandaag beduidend beter dan Frankrijk (-0,5%) en Duitsland (+0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 0,7% tot 19,2 punten.

Wall Street is wisselvallig: S&P 500 (-0,1%), Dow Jones (+0,5%) en de Nasdaq (+0,2%).

De euro stijgt 0,1% tot 1,182 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,7%) en zilver (+0,5%) stijgen.

Olie: WTI (-0,5%) daalt waar Brent (-0,0%) blijft liggen.

Bitcoin (+3,4%) klimt.

Het Damrak:

“De koers van ArcelorMittal (-1,3%) corrigeerde met 10%. Oorzaken zijn waarschijnlijk de dalende prijzen van staal en vooral ijzererts. Deze dalingen zitten echter al ruim in de koers verwerkt”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse van ArcelorMittal.

(-1,3%) corrigeerde met 10%. Oorzaken zijn waarschijnlijk de dalende prijzen van staal en vooral ijzererts. Deze dalingen zitten echter al ruim in de koers verwerkt”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse van ArcelorMittal. Bank of America heeft zijn koersdoel voor ASML (+2,5%) flink opgeschroefd tot €819. Dit gaat nog altijd gepaard met een koopadvies.

(+2,5%) flink opgeschroefd tot €819. Dit gaat nog altijd gepaard met een koopadvies. De afsplitsing van DSM’s Materials-divisie is goed getimed, zo vindt aandelenanalist Martin Crum. “Het concern acht zelf de tijd rijp om op zoek te gaan naar een koper nu de resultaten fors zijn aangetrokken. Uiteraard weten eventueel geïnteresseerde partijen ook wel dat de resultaten bij Materials sterk cyclisch zijn, maar toch levert een verkoop in goede tijden meer op.” Wel waarschuwt Crum voor de flink opgelopen koers van DSM (+4,5%).

(+4,5%). KBC Securities is echter van mening dat de koers van DSM nog flink kan klimmen en verhoogde het koersdoel van €170 naar €190 en geeft daar nu een koopadvies bij af. ING denkt daar juist heel anders over. Het koersdoel van de bank bleef nagenoeg hetzelfde, maar het advies is naar beneden bijgesteld en luidt nu: verkopen.

IEX Group (+5%) presenteerde vandaag uitstekende halfjaarcijfers. In een notendop: omzetstijging van 17% tot €2,16 miljoen, winst per aandeel van €0,06 (tegenover -€0,04 over 1H20) en een nettowinst van €250.000. Lees hier meer over de ontwikkelingen van IEX Group.

Adviezen

DSM: naar €90,90 van €90,94 en verlaagd naar verkopen - ING

DSM: naar €190 van €170 en verhoogd naar kopen - KBC Securities

ASML: naar €819 van €683 en kopen - Bank of America Merrill Lynch

ArcelorMittal: naar €40 van €39 en kopen - Barclays Capital

Agenda woensdag 15 september 2021

04:00 Industriële productie - Augustus (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Chi)

08:00 Inflatie - Augustus (VK)

08:00 Producentenprijzen - Augustus (VK)

08:45 Inflate - Augustus def. (Fra)

11:00 Industriële productie - Juli (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - Augustus (VS)

14:30 Empire State index - September (VS)

15:15 Industriële productie - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)