Even dit lezen voor u zich blind op Chinese aandelen en tech stort

Zelf heb ik slechte ervaringen met China. Ik stonk in de 2007-bubbel. Letterlijk, Warren Buffett ging er toen uit en ik ging erin. U mag één keer raden wie van ons de beste inschatting maakte. Ik weet niet meer hoe en wat - ik heb het verdrongen blijkbaar - maar ik ben met de staart tussen de benen weer vertrokken.

Dat was in de tijd dat - oppervlakkig gezien voor ons westerlingen - Chinese bedrijven nog naar hartenlust hun gang konden gaan. Uur U was eind vorig jaar toen op het laatste moment de grootste beursgang ooit niet doorging: die van Alibaba's Ant Group. Volgens WSJ was het president Xi Jinping zelf die dat besloot.

Om maar even de bekendste Chinese aandelen te nemen: deze week laat een geweldige rebound zien, maar de neergaande trends zijn intact. Tencent staat in dollars op een eigen as.



Intussen weten we dat het is afgelopen met het ongebreidelde kapitalisme in China: bedrijven dienen in dienst van staat en maatschappij te staan, met strikte normen, waarden én concurrentie. Want Big Tech China vertoont zelfde trekjes als Big Tech VS: monopolistische trekjes en heel veel (markt)macht.

Ruim keus

Enfin, u kent het verhaal, u hebt uw knopen geteld en u wilt uw kans wagen na de enorme koersdaling dit jaar. Want voor Alibaba, Baidu, Tencent en de andere giganten geldt dat hun bedrijfsvoering, omzetten en winsten niet of nauwelijks last hebben van alle nieuwe maatregelen, boetes en wat dies meer zij.

Beleggen in China vergt alleen een studie op zich, het is heel ingewikkeld. Bovendien: alle indices - en dat zijn er nogal wat - lijken allemaal een andere kant uit te wapperen. Ik geef nu even een snel en globaal overzicht, maar trek er maar een middag of avond voor uit om goed uit zoeken wat welke index is.

Hier heb ik een mooi, beknopt en recent rapport voor u van FTSE Russell, doe er uw voordeel mee. Dit is het dagelijkse overzicht van China op Bloomberg. Het lijkt de VS wel, zoveel.

Deze kent u: de Hang Seng, de brede marktindex van Hong Kong. Ja, die AEX van ons is zo slecht nog niet dit jaar.



Hieronder de Shanghai Composite, waar alle Chinese aandelen in zitten. Dat zijn er ongeveer 2000, maar u kan er als buitenlander niet in beleggen. Op het vasteland van China zijn A-aandelen en indices voor Chinezen (in renminbi) en B-versies (in dollars) zijn voor het andere deel der mensheid. Zijwaarts dus.

Hang Seng Technology Index

Ik denk echter dat u vrijwel uitsluitend geïnteresseerd bent in Chinese technologie en dan is dit wellicht de gemakkelijkste en goedkoopste manier. Onder meer iShares heeft er een tracker op met 0,25% fee. Ik zie geen totale kosten (TER).

Zie hier de Hang Seng Technology Index: opveren na halvering sinds de top. U moet zelf inschatten in hoeverre Hong Kong nog offshore is, of al geheel onder Beijing valt. En dan weet u op welk risico ik doel: dat de Chinese overheid nieuwe (vergaande) maatregelen tegen het bedrijfsleven afkondigt. Vooral technologie, want China snapt als geen ander dat alles om data draait.



Deze fondsen zitten erin:



Nasdaq Golden Dragon Index

Nasdaq heeft een eigen China-index: de Nasdaq Golden Dragon Index. Die is dit jaar ook gehalveerd, en laat nu ook een rebound zien. Er zitten liefst 98 fondsen in, waaronder ook alle grootmachten uit de Nasdaq 100. In ieder geval Invesco heeft er een tracker op (0,70% TER).

Ja maar Tencent zit er niet bij, jammert u nu? Als u Prosus hebt of in de AEX belegt, hebt u daar ook exposure aan, dus denk daar nog even over na.



Er is voor de Chinese aandelen in de VS echter nog een onverwacht risico: misschien zijn ze er binnenkort niet meer...

China-team

U kunt ook voor actief beheerde beleggingsfondsen kiezen. Die zijn er in soorten en maten. Ze zijn niet goedkoop - u betaalt zeker 1% kosten - maar ieder huis heeft een heel China-team dat die fondsen beheert. Dit lijkt me de beste optie als u echt in China wil beleggen en niet even een ritje wil maken.

Ja, ik zit ook verlekkerd naar Baidu en zo te kijken, maar ik ga het zelf niet doen. Ik zie er echt het nut wel van om in het gigantische China te beleggen, maar ik zie Chinese aandelen vanzelf wel in mijn MSCI World Index-fondsen opduiken. Zo niet, dan vindt indicesboer MSCI het nog steeds geen ontwikkelde markt.

En dan vind ik het risico gewoon nog te groot. Ja maar, de grote koerswinst is dan in principe weg, Arend Jan, tegen de tijd dat een aandeel in de wereldindex zit, stelt u terecht. Klopt, maar ik zit niet voor snelle koerswinst in de markt, maar voor waarde en om mijn risico's beperken. Veel succes.