'Aankondiging NIBC mag geen invloed hebben op bod'

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - Dat de Haagse bank NIBC zijn dividend op de lange termijn schuift en de inkoop van eigen aandelen opschort, mag geen invloed hebben op het overnamebod van investeerder Blackstone. Dat schrijft ING in een reactie.

NIBC maakte bekend de uitbetaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot later dit jaar. De bank doet dat naar aanleiding van de oproep eerder deze week van de Europese Centrale Bank (ECB) om onder de huidige, onzekere omstandigheden af te zien van winstuitkeringen.

Deze beslissing mag volgens ING geen invloed hebben op de Blackstone-aanbiedingsprijs van 9,85 euro per aandeel aangezien de biedprijs cum-dividend is. ING wijst er verder op dat NIBC goed gekapitaliseerd is met een CET1-ratio van 17,1 procent eind 2019 en een sterke kapitaalbuffer.

ING handhaaft zijn hold-advies met een koersdoel van 9,85 euro. Het aandeel NIBC noteerde dinsdag rond 10.20 uur 0,9 procent hoger op 7,15 euro.