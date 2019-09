SBM doet mee aan veiling belangen partner

Gepubliceerd op | Views: 810

SCHIEDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore doet mee aan de veiling van minderheidsbelangen van samenwerkingspartner Serviços de Petróleo Constellation in vijf Braziliaanse productie- en opslagschepen (FPSO's).

Het gaat om de belangen van Constellation in de FPSO's Cidade de Paraty (20 procent), Cidade de Ilhabela (12,75 procent), Cidade de Marica (5 procent), Cidade de Saquarema (5 procent) en Capixaba (20 procent). SBM is al meerderheidseigenaar en exploitant van die FPSO's. SBM heeft een principeovereenkomst getekend met Constellation rond de voorwaarden van de beoogde transactie. Deze overeenkomst blijft voorwaardelijk in afwachting van de uitkomst van het veilingsproces.