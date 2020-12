Huizenprijzen grote steden VS verder opgelopen

NEW YORK (AFN) - De gemiddelde prijs van een koopwoning in de Verenigde Staten is in oktober met 1,6 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit de S&P CoreLogic Case Shiller-index, die de prijsontwikkeling in twintig grote Amerikaanse steden weergeeft.

Economen rekenden in doorsnee op een plus van 1 procent. Ten opzichte van een jaar eerder werden woningen in oktober bijna 8 procent duurder.