Vastned lijdt halfjaarverlies door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 647

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvasgoedfonds Vastned heeft in het eerste halfjaar voor 2,3 miljoen euro aan huur kwijtgescholden bij winkeliers die door de coronacrisis in de problemen kwamen. Daardoor daalden de huuropbrengsten. Samen met een waardedaling van de portefeuille leidde dit tot een nettoverlies van 21,1 miljoen euro voor de beursgenoteerde investeerder.

Vastned heeft naar eigen zeggen hard gewerkt aan toegesneden afspraken met huurders die door winkelsluitingen in de problemen kwamen. In België, Frankrijk en Spanje goed voor meer dan de helft van de portefeuille, waren winkeliers gedwongen om de deuren te sluiten. In Nederland gingen sommige ketens daar uit eigen beweging toe over.

Het directe resultaat, dat Vastned voornamelijk opstrijkt uit huur, daalde daardoor met 12,6 procent tot 14,6 miljoen euro. Naast de huurkwijtschelding speelde daarbij ook mee dat Vastned 1,4 miljoen euro apart zette voor verwachte kredietverliezen. De waarde van de vastgoedportefeuille daalde in totaal met 40,8 miljoen euro, wat gelijkstaat aan een afname van 2,5 procent.

Voor heel 2020 verwacht Vastned een direct resultaat tussen de 1,70 en 1,85 euro per aandeel. Eerder trok het vastgoedfonds de verwachtingen in, omdat de pandemie voor te veel onzekerheid zorgt. Nu de lockdowns zo goed als opgeheven zijn in de landen waar Vastned actief is, waagt het bedrijf zich weer aan een voorspelling. Daarbij gaat het fonds er wel vanuit dat overheden niet opnieuw een nationale lockdown afkondigen.