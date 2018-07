Retail Estates ziet huurinkomsten stijgen

Gepubliceerd op | Views: 102

TERNAT (AFN) - Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft in zijn eerste kwartaal meer inkomsten uit huur behaald. Die gestegen opbrengsten zijn volgens het vastgoedbedrijf voornamelijk het gevolg van investeringen in Nederland.

Het nettohuurresultaat bedroeg voor de afgelopen verslagperiode een kleine 28,1 miljoen euro, ruim een derde meer ten opzichte van een jaar eerder. Het nettoresultaat was 11,5 miljoen euro. De waarde van de vastgoedportefeuille steeg 2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot een kleine 1,4 miljard euro. De bezettingsgraad lag eind juni op 98,1 procent.

Retail Estates deed tussen april en juli twee winkelcentra in Zwolle en Péruwelz van de hand, evenals een winkelpand in Spa. Bij alle drie de verkopen was volgens de firma sprake van een meerwaarde. De onderneming investeerde in dezelfde periode 47,2 miljoen euro in een winkelcentrum in Spijkenisse.

Het vastgoedfonds houdt vast aan zijn voornemen aan het einde van zijn gebroken boekjaar een dividend van 3,80 euro per aandeel uit te keren. Dat is een stijging van ruim 5 procent ten opzichte van het vorige verslagjaar.