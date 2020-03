Gepubliceerd op | Views: 312

HANNOVER (AFN) - Reisorganisatie TUI, die ook in Nederland pakketreizen aanbiedt, heeft in Duitsland een staatslening ontvangen om de coronacrisis te doorstaan. Met die lening beschikt TUI kortgezegd over een totale pot geld van 3,1 miljard euro. De lening moet nog wel goedkeuring krijgen van een consortium van banken die al leningen aan de reisorganisatie verstrekken.

TUI heeft de lening van 1,8 miljard euro nodig omdat het vrijwel geen omzet meer draait. Vanwege de coronapandemie zette de reisorganisatie voorlopig een streep door alle vakantiereizen. TUI heeft het geld in ieder geval nodig totdat het toerisme weer op gang komt en normale bedrijfsvoering herstart kan worden.

De lening komt van de Duitse staatsbank KfW. Een van de voorwaarden is dat TUI voor de looptijd van de lening geen dividend uitkeert. De circa 500 miljard euro die bij KfW klaarligt , vormt onderdeel van het Duitse noodsteunpakket om de grootse economie van de eurozone te ondersteunen.