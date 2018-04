Verkoop bedrijfswagens toont dip in maart

Gepubliceerd op | Views: 207

BRUSSEL (AFN) - De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is het eerste kwartaal met 2,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA was maart wel een slechte verkoopmaand. Ook in Nederland lieten de verkopen in die maand een dip zien.

In de eerste drie maanden werden alles bij elkaar 622.439 bestelbusjes, touringcars en vrachtwagens aan de man gebracht in de EU. Dat waren er een jaar terug nog 606.748 stuks. Onder meer in de grote autolanden Spanje en Frankrijk ging het verkopers van bedrijfswagens voor de wind. Daar gingen de verkopen met respectievelijk dik 9 en ruim 6 procent vooruit.

Spanje liet het evenwel ook afweten in maart. In die maand gingen de verkopen EU-breed met 2,5 procent omlaag. Frankrijk was in maart het enige grote autoland waar de verkopen wel aantrokken.

In Nederland werden in het eerste kwartaal volgens ACEA om precies te zijn 28.374 nieuwe bedrijfswagens verkocht. Dat komt neer op een groei van ruim 3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In maart liepen de verkopen ook hier wat terug. Toen vonden bestelbusjes, touringcars en vrachtwagens in Nederland ruim 4 procent minder aftrek.