'BMW ideale partner voor Apple bij productie auto'

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse BMW zou een ideale partner zijn voor Apple bij de bouw van een elektrische auto voor het Amerikaanse technologieconcern. Dat zeggen kenners van zakenbank Sanford C. Bernstein. Zij wijzen daarbij op de sterke innovatiekracht, grote merkbekendheid, hoge kwaliteit en technische expertise van beide ondernemingen, die daardoor goed bij elkaar zouden passen.

De laatste tijd is er veel te doen over een elektrische en zelfrijdende Apple Car. Naar verluidt wil het bedrijf die op z'n vroegst in 2024 op de markt brengen. Apple zou praten met verschillende autoproducenten om de auto op hun platforms te laten bouwen, waarbij dan eigen batterijtechnologie wordt ingebracht. Het Zuid-Koreaanse Hyundai voerde hierover onderhandelingen met Apple, maar die zijn inmiddels afgebroken.

Er wordt al wel langer gespeculeerd dat Apple in zee zou kunnen gaan met BMW. Apple-topman Tim Cook zou in 2014 op bezoek zijn geweest bij het hoofdkantoor van BMW in München om meer te leren over hoe auto's gebouwd worden. Ook hebben hoge bestuurders van Apple een fabriek van het automerk in Leipzig bezocht om naar de productie van de elektrische BMW i3 te kijken.

Het is overigens maar de vraag of BMW een samenwerking met Apple wel ziet zitten, zeggen de analisten. Een Apple Car kan namelijk klanten van BMW weglokken. "Traditionele autobouwers zullen erg voorzichtig zijn als het gaat om een productiesamenwerking met Apple. Zij willen namelijk niet slechts een 'uitvoerder' worden voor een van de grootste en rijkste techbedrijven ter wereld", schrijven de kenners van Bernstein.

Het project van Apple voor elektrische auto's heeft de naam 'Titan' en loopt al sinds 2014 toen een eerste ontwerp werd gemaakt. Het project wordt geleid door Doug Field, een veteraan van Apple die ook bij Tesla heeft gewerkt.