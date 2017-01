'GrandVision overtreft verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 186

AMSTERDAM (AFN) - De omzetgroei van optiekbedrijf GrandVision in het vierde kwartaal van 2016 viel hoger uit dan waar analisten van KBC Securities van uitgingen. Dat meldden marktvorsers van de Belgische bank dinsdag in een rapport. Wel benadrukken de analisten dat het ondanks de positieve trend lastig is om conclusies te trekken, omdat GrandVision niet met meer details naar buiten kwam.

De omzetgroei in het vierde kwartaal kwam volgens GrandVision uit op 4,6 procent. KBC voorzag hier een verkoopplus van 3,3 procent. Bij de vergelijkbare omzet presteerde het moederbedrijf van onder meer optiekketen Pearle met een pus van 3,8 procent beter dan de 2,2 procent groei die KBC-analisten voorzagen.

KBC benadrukt dat het GrandVision is gelukt de algehele verwachtingen te overtreffen. De bank benadrukte daarbij de uitdagende marktomstandigheden waar GrandVision in de eerste drie kwartalen van 2016 mee kampte. Ook spreekt de vergelijkingsbasis met het vierde kwartaal van 2015, toen een plus van 2,3 procent in vergelijkbare omzet werd geboekt, in het voordeel voor GrandVision.

KBC handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 25,50 euro. Het aandeel GrandVision was dinsdag kort na de openingsbel veruit de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 5,4 procent tot 21,86 euro.