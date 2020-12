Omzet supermarkten vorige week naar record door lockdown

DIEMEN (AFN) - Supermarkten hebben vorige week een recordomzet gedraaid van meer dan 1 miljard euro, door de sluiting van niet-essentiële winkels en horeca tijdens de lockdown. Dat maakte marktonderzoeker Nielsen bekend.

Daarmee werd voor de tweede keer ooit de omzetgrens van 1 miljard euro in één week overschreden en werd het oude record van week 51 uit 2017 verbroken. Ten opzichte van een jaar eerder was daarmee sprake van een omzetgroei van meer dan 13 procent. In de afgelopen maanden nam de omzet van supers al met ruim 6 procent toe door de nieuwe beperkende maatregelen tegen het coronavirus.

Naast meer omzet uit etenswaren is er volgens Nielsen ook meer vraag naar tabaksartikelen, cadeaukaarten en (kras)loten. Door sluitingen van bijvoorbeeld tabaks- en gemakswinkels moeten consumenten nu uitwijken naar de supermarkt voor deze producten.

Met nog enkele dagen te gaan voor kerst bestaat de mogelijkheid dat ook week 52 een topweek gaat worden, zegt Nielsen. "Door de huidige beperkende maatregelen is het niet denkbeeldig dat men zich daarbij op extra luxe trakteert en de supermarktomzet tot nieuwe hoogte stuwt."