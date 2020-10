Aandeelhouders Aedifica tekenen in op groot deel claimemissie

BRUSSEL (AFN) - Aandeelhouders van zorgvastgoedbedrijf Aedifica hebben ingetekend op 83,65 procent van de aangekondigde claimemissie van het bedrijf. Dat maakte Aedifica bekend bij de voorlopige resultaten van de aandelenplaatsing. In totaal gaat het om ruim 4,6 miljoen aandelen die via de claimemissie worden geplaatst voor 83,50 euro per stuk.

De resterende beschikbare aandelen gaat Aedifica nu via een private plaatsing aan de man brengen. Het gaat om 899.352 aandelen.