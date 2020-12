Mobiele dataverbruik flink omhoog in zomermaanden

DEN HAAG (AFN) - Het mobiele dataverbruik in Nederland heeft een vlucht genomen in het derde kwartaal. Nieuwe cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzen op een toename van 20 procent vergeleken met het tweede kwartaal. Een mogelijke verklaring voor de toename is dat mensen meer buiten waren in de zomermaanden en dus meer gebruik maakten van hun mobiele data en minder van wifi, stelt de toezichthouder.

Alles bij elkaar werd er 264 miljard MB verbruikt. In de eerste maanden van de virusuitbraak viel het nog op dat Nederlanders veel meer belden dan normaal, maar dat lijkt inmiddels weer voorbij. Na een stijging in het eerste halfjaar, daalde het aantal belminuten voor vaste telefonie weer tot het niveau van voor corona. Ook het aantal mobiele belminuten ging omlaag.

De ACM publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. In totaal zijn 7,5 miljoen huishoudens aangesloten op internet, zo komt ook naar voren. Steeds meer mensen nemen een internetverbinding op basis van glasvezel, dit gaat ten koste van koper en kabel. In het derde kwartaal hadden ruim 1,5 miljoen huishoudens een internetverbinding via glasvezel, 59.000 meer dan in de voorgaande periode.