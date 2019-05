Target trekt meer klanten naar zijn winkels

Gepubliceerd op | Views: 105

MINNEAPOLIS (AFN) - De Amerikaanse winkelketen Target heeft in de eerste maanden van zijn boekjaar meer klanten in zijn winkels verwelkomd. Zij gaven in doorsnee ook meer geld uit. Dat resulteerde in beter dan verwachte kwartaalresultaten van het bedrijf. Daarmee deed Target het veel beter dan veel van zijn concurrenten.

Target zag de vergelijkbare omzet in de meetperiode met 4,8 procent stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Het klantverkeer viel op jaarbasis 4,3 procent hoger uit. De onlineverkopen stegen met 42 procent. Qua winstmarges wist Target niet geheel aan de verwachtingen te voldoen.

De vraag die resteert is of Target zich, net als bijvoorbeeld concurrent Walmart, genoodzaakt ziet sommige van zijn prijzen te verhogen in de nasleep van de handelsoorlog tussen de VS en China. Walmart kondigde onlangs aan dat sommige producten duurder zullen worden.