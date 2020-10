Prosus investeert in Mexicaanse digitale bank Klar

AMSTERDAM (AFN) - Prosus Ventures, de investeringstak van techbedrijf Prosus, leidt een investeringsronde van 15 miljoen dollar in de Mexicaanse digitale bank Klar.

Klar heeft een Tech Hub in Berlijn, met 25 werknemers. Met de investering moet dit worden vergroot tot vijftig man personeel. De topman en mede-oprichter van Klar is Stefan Moller die eerder consultant was voor investeringsmaatschappij Bain. Klar profiteert naar eigen zeggen van de werkervaring van Moller in Mexico en zijn banden met de Duitse bankensector.