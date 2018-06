'Levensmiddelenconcerns VS praten over fusie'

Gepubliceerd op | Views: 272 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De grote Amerikaanse levensmiddelenproducenten Conagra Brands en Pinnacle Foods zijn in gesprek over een mogelijke fusie. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat er in de afgelopen weken contact is gelegd tussen de bedrijven.

De twee zijn actief op het gebied van bijvoorbeeld bevroren en verpakte levensmiddelen, sauzen en snacks. De onderhandelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium en zekerheid over een deal is er niet, aldus de bronnen. De marktwaarde van Conagra ligt op circa 15,2 miljard dollar, terwijl Pinnacle op ongeveer 7,9 miljard dollar wordt gewaardeerd.

Pinnacle is onder druk komen te staan door de activistische investeerder Jana om een deal te bekijken. In april werd bekend dat Jana een belang heeft van 9,5 procent in het bedrijf. Volgens Jana is Pinnacle in een goede positie om te consolideren gezien de sterke positie van het bedrijf met bevroren levensmiddelen.