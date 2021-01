Deense vissers massaal aan de kade door sluiting Noorse wateren

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Noorse wateren zijn voorlopig ontoegankelijk voor Europese en Britse vissers, en Noren mogen tijdelijk niet in onze wateren vissen. Dat komt omdat onderhandelingen tussen de landen nog aan de gang zijn. Voor Nederlandse vissers is dat niet zo'n probleem, maar Deense vissers ondervinden veel schade.

"Het is van vitaal belang voor de Deense visserij om toegang te krijgen tot de Noorse wateren", aldus voorzitter Svend-Erik Andersen van brancheorganisatie Danish Fishermen. Meer dan driekwart van de Deense vissersboten die normaal gesproken kabeljauw, koolvis, heek en zeeduivel vangen in de Noorse wateren, ligt noodgedwongen in eigen land aan de kade.

De gesprekken tussen Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie konden pas later dan gebruikelijk van start gaan omdat Londen en Brussel vorig jaar zo lang bezig waren met een brexitdeal. Wat ook meespeelt is dat er door het Britse vertrek uit de EU opeens een nieuwe onderhandelingspartij bij is gekomen.

Pim Visser, directeur van de Nederlandse organisatie VisNed, rekent erop dat de landen er binnenkort alsnog met elkaar uit komen. Hij maakt zich er daarom niet zo druk over dat de vergunningen om in elkaars wateren te vissen tijdelijk zijn ingetrokken.

De Nederlandse kottervissers, die VisNed in het bijzonder vertegenwoordigt, doen de Noorse wateren doorgaans pas later in het jaar aan. Ook voor de Nederlandse haringvloot is dit geen probleem. Gerard van Balsfoort, voorzitter van de Redersvereniging voor de Zeevisserij, laat weten dat onze haring eigenlijk niet in de Noorse wateren gevangen wordt, en zeker niet in dit jaargetijde.