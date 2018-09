Gepubliceerd op | Views: 3.027 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - China wil de gemiddelde importheffing die het land aan het merendeel van zijn handelspartners oplegt, verlagen. Dat hebben ingewijden tegen persbureau Bloomberg gezegd. De Chinese premier Li Keqiang zei eerder al dat zijn land lagere heffingen wilde, zonder daar verder over uit te weiden.

De stap komt terwijl China in een handelsoorlog is verwikkeld met de Verenigde Staten, waarbij de economische grootmachten elkaar juist hogere importheffingen opleggen. Tegelijkertijd wil China de consumptie door de eigen bevolking opkrikken om zo de economie te stimuleren. Om die reden werden in juli al de importheffingen op veel consumentengoederen verlaagd.

De gemiddelde importheffing die China de meeste landen oplegt is nu bijna 10 procent.