WoonGoed 2-Duizend laat alles door BAM bouwen

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat de komende vijf jaar alle nieuwbouw van de Limburgse sociale huisvester WoonGoed 2-Duizend bouwen. Tot 2025 is het doel om 300 woningen neer te zetten in Beesel en Echt.

Door intensief samen te werken denken BAM en WoonGoed 2-Duizend beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. Financiële details over de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.