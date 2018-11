ASR voert wijzigingen door in top

Gepubliceerd op | Views: 320 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - ASR wijzigt per 1 februari de structuur van het bestuur. Daarbij zullen bestuurders Karin Bergstein en Michel Verwoest ,,in goed overleg" de verzekeraar verlaten. Volgens ASR is de wijziging nodig voor de volgende stap in de uitvoering van de aangescherpte strategie en doelstellingen.

Vanaf 1 februari bestaat de raad van bestuur van ASR uit drie leden. Naast topman Jos Baeten en financieel directeur Chris Figee wordt gezocht naar een nieuw te benoemen derde lid. Ook wordt een speciaal comité in het leven geroepen die bestaat uit leden van de raad van bestuur, de risicodirecteur en een aantal senior managers.

Volgens ASR kan door de nieuwe structuur ook slagvaardiger opgetreden worden bij mogelijke overnames. Op termijn volgt meer duidelijkheid over het te benoemen nieuwe bestuurslid.