Nikkei eindigt week met verlies

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met verlies geëindigd. Een zwakker dan verwachte Chinese economische groei wakkerde de zorgen aan over de impact van het handelsconflict op de op een na grootste economie ter wereld. Een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, drukte eveneens op het beurssentiment.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging 0,6 procent lager het weekeinde in op 22.532,08 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 0,7 procent. Het was de derde verliesweek op rij. De bouwmachinemakers Komatsu en Nabtesco, die veel omzet halen uit China, daalden 3,1 procent en 2,3 procent. De technologiebedrijven Panasonic en Sony, die veel producten exporteren, kampten met de duurdere yen en verloren tot 1,2 procent.

De Chinese beurzen toonden herstel na nieuwe maatregelen van de Chinese toezichthouder om de financiële markten in het land te ondersteunen. Zo worden private investeringsbedrijven aangemoedigd om aandelen te kopen van beursgenoteerde ondernemingen en worden aandeleninkoopprogramma's ondersteund. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 1,6 procent. In Seoul steeg de Kospi 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 0,1 procent in.