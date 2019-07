'Tesla wil batterijen maken in Indonesië'

Gepubliceerd op | Views: 390

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Tesla is een van de automakers die wil investeren in een batterijenfabriek in Indonesië. Ook het Zuid-Koreaanse technologiemerk LG zou daar geld in willen steken, heeft de Indonesische minister van Maritieme Zaken Luhut Pandjaitan gezegd. De totale investeringen zouden daardoor tot 4 miljard dollar kunnen oplopen.

Het Chinese bedrijf CATL nam het initiatief voor de fabriek om batterijen voor elektrische auto's te maken en stak daar zelf al 1 miljard dollar in. Behalve Tesla en LG hebben ook Volkswagen en Mercedes-Benz interesse getoond in een samenwerking met CATL, zei Pandjaitan die de zaak behandelt.