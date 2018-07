Philip Morris verkoopt minder sigaretten

Gepubliceerd op | Views: 266 | Onderwerpen: tabak

NEW YORK (AFN) - Philip Morris heeft het afgelopen halfjaar van dit jaar minder sigaretten verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks die daling boekte de fabrikant van rookwaren wel een hogere omzet en winst.

De fabrikant achter merken als Marlboro, L&M en Chesterfield verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar een kleine 355 miljard sigaretten, ruim 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Rookwaren waarbij tabak wordt verhit in plaats van verbrand, zoals elektronische sigaretten, gingen wel vaker over de toonbank. De verkoop van deze producten verdubbelde bijna tot een totaal van 20,6 miljard stuks.

De omzet voor het eerste halfjaar steeg met ruim 12 procent tot 14,6 miljard dollar. Onder de streep hield de fabrikant 3,7 miljard dollar over, ruim een tiende meer dan een jaar geleden.