'Gedrag klant blijvend veranderd door corona'

GRONINGEN (ANP) - Het gedrag van klanten is blijvend veranderd door de coronacrisis. Zo zullen winkeliers er rekening mee moeten houden dat consumenten ook in de toekomst meer afstand willen houden en zich bewuster zijn van hygiëne. Ook zal de digitalisering van de sector doorzetten. Dat zegt Corine Noordhoff, die per 1 maart wordt aangesteld als bijzonder hoogleraar Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Noordhoff denkt dat digitale assistenten en het gebruik van apps om bijvoorbeeld make-up of kleren te proberen gaan toenemen. Daarnaast verwacht ze dat winkelstraten in de toekomst rustiger blijven. "Cashgeld zal steeds minder de voorkeur hebben", aldus Noordhoff.

Volgens de aanstaand bijzonder hoogleraar moet ook de logistieke kant van bedrijven veranderen. "Er zullen veel meer pakketjes worden verstuurd", aldus Noordhoff, die werkt bij AS Watson, de grootste drogisterijketen ter wereld en moederbedrijf van onder meer Kruidvat. "Winkels die door de lockdown zijn gesloten moeten nu volledig varen op pakketten. Dat is lastig voor kleinere winkeliers die online nog moeten groeien."

Voorbereiden

Noordhoff gaat lesgeven aan de faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. "Ik vind het belangrijk om de vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk en wil studenten goed voorbereiden op hun toekomstige werk."

De benoeming wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Anton Dreesmann Leerstoel voor Retail Marketing. Die streeft ernaar om een universitair kennisplatform te zijn voor de sector. De stichting is in 1990 opgericht en er zijn meer dan dertig winkelketens bij aangesloten waaronder Albert Heijn, Ikea, Kruidvat en Blokker.