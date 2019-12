Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen: staal

MONROVIA (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal heeft de Liberiaanse regering gevraagd om garanties voor ongehinderde toegang tot de haven van Buchanan in het Afrikaanse land. Dat schrijft de lokale krant Front Page Liberia.

In de brief aan de Liberiaanse minister Nathaniel McGill uitte Scott Lowe, baas van ArcelorMittal Liberia, zijn bezorgdheid dat een recente concessieovereenkomst tussen de regering en de lokale partij Prista Oil Group het concessiegebied van ArcelorMittal in de haven verstoort. Het staalconcern wil in totaal 1,5 miljard dollar investeren in de haven als onderdeel van plannen om de export van ijzererts daar op te krikken. In de brief schrijft ArcelorMittal investeringen achter te zullen houden totdat de garanties binnen zijn. Een woordvoerder van ArcelorMittal weigerde verder commentaar te geven.