Bouwproductie eurozone veert op na coronadip

Gepubliceerd op | Views: 196 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De bouwproductie in de eurozone is in mei sterk gestegen na de dip in de maanden maart en april als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste raming.

De productie steeg op maandbasis 27,9 procent vergeleken met april toen die al met een herziene 18,3 procent kromp. Door de crisis werden werkzaamheden eerder stilgelegd of liepen vertraging op. Nu de maatregelen versoepeld worden, komt ook de productie weer op stoom. Dit was vooral in Italië en Frankrijk goed te merken.

De opleving nu betekent overigens niet dat de bouwproductie weer op het niveau van voor de crisis is. Op jaarbasis lag de productie in mei bijna 12 procent lager. Voor de gehele Europese Unie werd in mei een stijging van de bouwproductie met 21,2 procent gemeten, na een min van 14,9 procent een maand eerder.