Morgan Stanley krikt resultaten op

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Morgan Stanley is in het derde kwartaal op hogere resultaten uitgekomen dan een jaar eerder. Er werd meer geld verdiend met de handel in aandelen, met vermogensbeheer en het begeleiden van beursgangen.

De inkomsten bedroegen 9,9 miljard dollar, een stijging met 7 procent op jaarbasis. De nettowinst steeg met 20 procent naar 2 miljard dollar. Het totale beheerde vermogen van klanten bij de bank staat nu 2,5 biljoen dollar.

Topman James Gorman stelde dat ondanks de seizoensgebonden afzwakking in de zomer solide groeicijfers werden neergezet. Morgan Stanley is optimistisch voor de rest van het jaar.