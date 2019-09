Gepubliceerd op | Views: 1.004 | Onderwerpen: Moody's

FRANKFURT (AFN) - Moody's heeft zijn outlook voor Wereldhave verlaagd van stabiel naar negatief. De rating van Wereldhave blijft vooralsnog gehandhaafd op Baa2.

Volgens de kredietbeoordelaar hangen de negatievere vooruitzichten samen met de aanhoudend zwakke operationele prestaties van Wereldhave in een uitdagend retaillandschap. Dat resulteert in druk op de vergelijkbare groei van de huurinkomsten. Ook heeft Wereldhave last van de moeilijke investeringsmarkt.