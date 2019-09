Chinese groei verder onder druk

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - De Chinese economische groei vertraagde in augustus verder. Dat blijkt uit verschillende macro-economische cijfers die maandag naar buiten werden gebracht. Volgens kenners zijn ze een signaal dat de huidige monetaire stimuleringsmaatregelen in het land, onder meer als bescherming tegen de effecten van het handelsconflict met de Verenigde Staten, niet voldoende zijn.

De industriële productie steeg augustus met 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, waar marktvorsers rekenden op een groei met 5,2 procent. Dat is het laagste maandcijfer sinds 2002. De winkelverkopen dikten in de betreffende maand met 7,5 procent aan, waar economen rekenden op een groei met 7,9 procent. De investeringen in vaste activa kwamen ook lager uit dan voorzien.