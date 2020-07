Winkelverkopen VS verder gestegen in juni

Gepubliceerd op | Views: 327 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De winkelverkopen in de Verenigde Staten zijn in juni verder gestegen, na de stevige plus een maand eerder. Volgens de Amerikaanse overheid namen de detailhandelsverkopen vorige maand met 7,5 procent toe in vergelijking met mei, toen een herziene stijging van van 18,2 procent was te zien.

De stijging overtrof de verwachtingen. Economen hadden in doorsnee een toename van de verkopen met 5 procent voorspeld. De verkopen van winkeliers in de VS laten daarmee herstel zien van de harde klappen in april en maart door de coronacrisis.