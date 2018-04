Trucktak VW staat open voor overname in VS

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - De truckdivisie van autobouwer Volkswagen staat open voor een overname van de Amerikaanse branchegenoot Navistar International. Het Duitse bedrijf zoekt naar mogelijkheden om de concurrentie met marktleiders Daimler en Volvo op te voeren.

Aan Navistar hangt een prijskaartje van enkele miljarden. Volgens de leiding van de truckdivisie van VW is een volledige overname theoretisch mogelijk. Vooralsnog richt het bedrijf zich op de samenwerking met Navistar dat volgens de Duitsers ,,zeer goed" verloopt.

Volkswagen Truck & Bus, dat mogelijk op termijn een eigen beursnotering krijgt, nam in 2016 al een belang van 17 procent in het Amerikaanse bedrijf. Dit belang kan worden uitgebreid zodra het de trucktak van Volkswagen is gelukt om als een aandelen- of schuldaflossing te voltooien, zo zei de financieel directeur van het VW-onderdeel. Ook zou het kunnen dat voor het benodigde geld wordt aangeklopt bij moederbedrijf Volkswagen.