Sif omlaag op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 683

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers in Europa verwerkten maandag de Amerikaanse aanval op Syrië. Daarnaast werd uitgekeken naar het cijferseizoen dat deze week ook in Amsterdam losbarst. Beursuitbater Euronext had te maken met een storing, waardoor de standen van de indices niet weergegeven konden worden.

Wel werden de koersen van individuele fondsen berekend. Het aandeel van funderingsspecialist Sif ging 2,1 procent omlaag na een verkoopadvies door Kempen. Verzekeraar ASR profiteerde met een plus van 1 procent van een adviesverhoging van Credit Suisse.