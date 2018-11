SBM Offshore iets positiever over winst

Gepubliceerd op | Views: 601

SCHIEDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is iets positiever geworden over zijn winst in heel 2018. De verwachting voor het bedrijfsresultaat (ebitda) wordt opwaarts bijgesteld naar meer dan 750 miljoen dollar, terwijl eerder op ongeveer dat bedrag werd gerekend.

De onderneming handhaaft haar prognose voor de omzet in heel 2018 op circa 1,7 miljard dollar. Over de eerste negen maanden van dit jaar werden inkomsten geboekt van bijna 1,25 miljard dollar. Bij het onderdeel Turnkey verdubbelde de omzet tot 262 miljoen dollar, dankzij gestegen activiteit. Bij Lease and Operate zakten de inkomsten met 13 procent tot 984 miljoen dollar. Dat was het gevolg van de verkoop van de FPSO Turritella begin dit jaar.

De nettoschuld van SBM kwam eind september uit op 2,3 miljard dollar, tegen 2,9 miljard dollar eind 2017. SBM verklaarde dat het marktherstel in de olie- en gasindustrie aan snelheid wint. De onderneming is naar eigen zeggen goed gepositioneerd om te profiteren van dit herstel. SBM gaat daarbij selectief en gedisciplineerd te werk, met betrekking tot de mogelijkheden in de markt.

Interesse

SBM stelt daarnaast dat zijn Fast4Ward-programma, waardoor FPSO's met grotere productiecapaciteit sneller kunnen worden gebouwd, op steeds meer interesse van klanten in de markt kan rekenen, met toenemende zichtbaarheid.

Het bedrijf uit Schiedam maakte verder bekend een afschrijving te doen van 20 miljoen dollar in Brazilië in verband met het stilleggen van een scheepswerf die valt onder een samenwerkingsverband. Ook schrijft SBM 25 miljoen dollar af op goodwill van overgenomen activiteiten in het Amerikaanse Houston vanwege lage zichtbaarheid op klantenactiviteit.