Datalek bij Aegon

AMSTERDAM (AFN) - Tientallen klanten van Aegon hebben abusievelijk een verkeerd hypotheekoverzicht opgestuurd gekregen. De oorzaak is een datalek bij de verzekeraar en financieel dienstverlener. De Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht. Dat meldt het AD.

Volgens Aegon zijn 67 klanten getroffen door het datalek. Zij kregen een hypotheekoverzicht in de brievenbus met de naam van een andere klant erop. Onduidelijk is voorlopig hoe de fout kon worden gemaakt, maar het bedrijf betreurt de misser enorm. ,,Dit had natuurlijk niet mogen gebeuren", zegt woordvoerder Anita Wassink.

Ze beklemtoont dat het om een zeer kleine groep klanten gaat. Aegon verstuurt dagelijks duizend hypotheekoverzichten en telt 230.000 klanten met een hypothecaire lening. Ook stonden er geen adresgegevens of financiële informatie, zoals de hoogte van de hypotheek, vermeld.