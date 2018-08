Lagere winst voor energieconcern RWE

Gepubliceerd op | Views: 285 | Onderwerpen: energie

ESSEN (AFN) - Het Duitse energieconcern RWE heeft in de eerste helft van dit jaar een lagere winst geboekt. Het bedrijf had te maken met lagere elektriciteitsprijzen en gedaalde volumes bij de opwekking van stroom, mede vanwege onderhoudswerkzaamheden. RWE is volop bezig met een complexe deal met zijn Duitse branchegenoot E.ON over een opsplitsing van energieleverancier Innogy.

De aangepaste nettowinst zakte naar 683 miljoen euro, van 883 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf handhaafde zijn prognose voor een nettowinst in heel 2018 van 500 miljoen tot 800 miljoen euro. RWE is van plan zijn dividend dit jaar op te krikken met 40 procent tot 0,70 euro per aandeel. De nettoschuld zakte naar 3,7 miljard euro aan het eind van juni, een daling met 800 miljoen euro vergeleken met eind 2017.

Door de deal rond Innogy, het moederbedrijf van Essent, gaat RWE zich volledig richten op de opwekking van energie. E.ON wordt dan een bedrijf dat zich richt op energienetwerken en het leveren van energie aan consumenten. Deze transactie moet medio volgend jaar afgerond worden.