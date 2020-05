'SBM Offshore levert solide prestaties'

Gepubliceerd op | Views: 832

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft afgelopen kwartaal solide prestaties laten zien, met handhaving van de winstverwachting voor het gehele jaar. Dat meldde KBC Securities.

KBC stelt dat het handhaven van de winstprognose wijst op een tot dusver beperkte impact van de coronacrisis op het bedrijf. Wel stelde SBM de omzetprognose voor dit jaar naar beneden bij vanwege de zwakkere oliemarkt en de coronacrisis.

KBC zegt verder dat SBM blijft leunen op een goede orderportefeuille en dat er mogelijkheden in de markt zijn te zien voor het bedrijf. Het advies is buy, met een koersdoel van 22 euro.

ING verklaarde positief te zijn over de update van SBM, ondanks de verlaging van de omzetverwachting. Het handhaven van de winstverwachting is duidelijk positief te noemen, aldus de bank. Verder stelt ING dat de focus op discipline bij SBM nu gepast is in de crisis. Het advies is buy, met een koersdoel van 20 euro.

Het aandeel SBM noteerde donderdag omstreeks 10.05 uur een plus van 2,5 procent op 11,50 euro.