NIBC in de schijnwerpers op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel NIBC stond vrijdag in de schijnwerpers op het Damrak na een overnamebod op de bank. De aandelenbeurs in Amsterdam ging licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar de bedrijfsresultaten en de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 629,92 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 989,18 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent. Frankfurt won een fractie.

Op de lokale markt werd NIBC 7 procent meer waard. Investeerder Blackstone wil de Haagse zakenbank overnemen voor ongeveer 1,5 miljard euro. Volgens NIBC zijn de gesprekken met Blackstone in een gevorderd stadium. Met de twee grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh heeft Blackstone al afspraken gemaakt om hun aandelen te kopen.

Aegon (plus 2,6 procent) toonde herstel dankzij een adviesverhoging door Citi en was de sterkste stijger in de AEX. De verzekeraar zakte een dag eerder ruim 5 procent na tegenvallende resultaten. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Brunel 0,3 procent. De detacheerder schreef in het vierde kwartaal rode cijfers door hoge kosten voor de beëindiging van zijn onderdeel Brunel Industrial Services (BIS) in Texas. VEON won 2 procent. Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf profiteerde afgelopen kwartaal van hoger datagebruik door zijn klanten.

Renault verloor ruim 4 procent in Parijs. De Franse automaker leed in 2019 voor het eerst in tien jaar een verlies en verlaagde het dividend. Ook werd de winstdoelstelling voor dit jaar teruggeschroefd. De Franse bank Crédit Agricole, die ook met cijfers kwam, daalde 0,7 procent. In Londen zakte Royal Bank Scotland (RBS) 5 procent na publicatie van de resultaten. De Britse bank wil zijn naam wijzigen in NatWest Group.

De euro was 1,0835 dollar waard, tegen 1,0851 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 51,51 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 56,42 dollar per vat.