Marktmoeilijkheden raken detacheerder Page Group

Gepubliceerd op | Views: 195

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Detacheerder Page Group heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een licht lagere brutowinst geboekt. Het Britse bedrijf wijt die daling aan politieke en economische onzekerheid, onder andere door de brexit.

In het vierde kwartaal daalde de brutowinst met 2,6 procent tot 205,6 miljoen pond, omgerekend 239,4 miljoen euro. Bij gelijke wisselkoersen zou die daling 0,4 procent zijn geweest.

De zaken gingen onder andere op de Britse thuismarkt minder. Daarnaast kampte Page Group met moeizame marktomstandigheden in China en omliggende landen, een belangrijke markt voor het detacheringsbedrijf. Hier speelden de straatprotesten in Hongkong een rol. Ook in Frankrijk kwakkelde het bedrijf.

Over heel 2019 boekte Page Group wel een hogere brutowinst. Dit resultaat steeg met 5 procent, waarbij Zuid- en Noord-Amerika goed waren voor de stevigste winstgroei.