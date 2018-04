'DSM in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.537

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint donderdag waarschijnlijk iets lager. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen met kleine verliezen openen. De dreiging van een mogelijke militaire aanval van de Verenigde Staten op Syrië blijft zorgen voor voorzichtigheid onder beleggers. Op het Damrak staat DSM in de schijnwerpers na een verhoging van de winstverwachting.

DSM schroefde zijn verwachting voor de winstgroei in 2018 op na een naar eigen zeggen zeer sterk eerste kwartaal. Het speciaalchemiebedrijf profiteert onder meer van fors hogere vitamineprijzen die een positieve impact van 165 miljoen euro op het resultaat hebben. DSM rekent nu voor heel 2018 op een winststijging met circa een kwart.

Fagron kwam met omzetcijfers. De toeleverancier aan apotheken heeft het eerste kwartaal afgesloten met een omzet van 109,1 miljoen euro. Daarmee waren de opbrengsten nagenoeg gelijk aan dezelfde periode een jaar eerder, maar dat kwam vrijwel geheel door negatieve wisselkoerseffecten.

Boeken

In Parijs opende Carrefour de boeken. Het Franse supermarktconcern heeft de afgelopen maanden last gehad van slecht weer. Onder meer de natste winter in Frankrijk in 60 jaar zorgde ervoor dat het supermarktconcern niet echt opschoot met zijn plannen om de resultaten op te krikken. De omzet steeg in het eerste kwartaal op vergelijkbare basis echter met slechts 0,4 procent tot 20,8 miljard euro.

De meeste Europese beurzen sloten woensdag licht lager. De AEX-index zakte 0,1 procent lager op 544,50 punten en de MidKap steeg 0,2 procent tot 789,51 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,8 procent.

Verliezen

Ook in New York werden verliezen geleden. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 24.189,45 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent.

De euro was 1,2359 dollar waard, tegen 1,2387 dollar een dag eerder. De olieprijzen, die woensdag het hoogste niveau sinds 2014 bereikten door de oorlogsretoriek van de VS, gingen verder omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 67,06 dollar en Brentolie won 0,1 procent tot 72,16 dollar per vat.