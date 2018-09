Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - ArcelorMittal heeft zijn bod op Essar Steel verhoogd. Het staalconcern heeft daarbij ook aangegeven de uitstaande schuldverplichtingen van de Indiase staalproducent over te willen nemen. ArcelorMittal bevestigde daarmee geruchten die de ronde deden.

Een precieze omvang van het nieuwe bod maakte het aan de Amsterdamse beurs genoteerde ArcelorMittal niet bekend. Wel stelde de onderneming dat de bieding ruwweg overeenkomt met het bedrag dat wordt genoemd in mediaberichten. Die gaan over een bod van 420 miljard roepie, ruim 5 miljard euro, op Essar Steel.

ArcelorMittal deed eerder al diverse toezeggingen aan de commissie van schuldeisers achter het failliete Essar. Het concern is in een overnameslag verwikkeld met een consortium van Numetal en het Russische VTB Capital. Een eerder bod van ArcelorMittal samen met Nippon Steel werd nog verworpen omdat het niet geschikt zou zijn. Daarom is later een nieuw bod gedaan. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.