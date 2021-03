'Bevoorraden emissievrije zones onmogelijk zonder regie overheid'

DEN HAAG (ANP) - De overheid moet direct duidelijkheid geven en de regie nemen bij de energietransitie van transport en logistiek, anders wordt het bevoorraden van bedrijven in een 'zero emissie zone' in 2025 onmogelijk. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Zo is volgens de brancheorganisatie snel aanleg nodig van publieke en private laadinfrastructuur voor vrachtwagens. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2025 zones mogen instellen waar alleen goederenvervoer is toegestaan met voertuigen die geen broeikasgassen uitstoten.

Ze moeten dat dan wel vier jaar van tevoren aankondigen, zodat ondernemers de tijd hebben zich voor te bereiden. Onder meer Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Rotterdam hebben al bekendgemaakt dat ze een emissievrije zone willen. Voor vrachtauto's die voor 2025 zijn gekocht geldt in die zones tot 2030 een overgangsperiode.

Het kabinet wil ondernemers tegemoetkomen in de aanschafkosten, maar hoe zo'n regeling eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Tussen 2021 en 2025 moet er subsidie beschikbaar komen. Elektrische vrachtwagens zijn op dit moment ongeveer drie keer zo duur als een die op diesel rijdt. Volgens TLN rijden er nu 140 rond in Nederland en moeten dat er 5000 worden voor 2025. "Als je nu al een elektrische vrachtwagen bezit, heb je er weinig aan, want je kan hem bijna nergens opladen", zegt een woordvoerder.

Netcapaciteit

Ook de netcapaciteit is op veel plekken niet groot genoeg om aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen van de vrachtwagens. Volgens kennis- en innovatiecentrum ElaadNL is dat het grote probleem omdat het opschalen van netcapaciteit een traject is dat jaren kan duren.

"Als dit tijdens de formatie van een nieuw kabinet niet hoog genoeg op de politieke agenda komt te staan is het realiseren van de emissievrije zones volkomen onrealistisch. Het is een enorme opgave", aldus TLN. De regels laten wel ruimte voor maatwerk voor gevallen waarin "een voortijdige investering niet proportioneel is".

Daar komt bij dat elektrische vrachtwagens nog niet ver kunnen rijden op een volle batterij. Het is de bedoeling dat de elektrische vrachtwagens aan de rand van de stad in zogenoemde stadshubs worden ingeladen en dan de binnenstad inrijden. In lang niet alle gevallen kan het werk worden overgenomen door bestelauto's. "Er gaan dertien bestelbusjes in een grotere vrachtwagen. Op die manier kunnen steden het aantal vervoersbewegingen dan weer niet verminderen", aldus een woordvoerder van TLN. In de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) begin februari een voorzet gegeven "maar er moet nog veel gebeuren".