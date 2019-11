Euronext profiteert van overname Noorse beurs

Gepubliceerd op | Views: 374 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van de eerder dit jaar gedane overname van de beurs in Oslo. Mede daardoor ging de winst met meer dan een kwart omhoog. Ook groei op eigen kracht en kostenbesparingen hielpen mee, aldus het bedrijf achter de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs.

De totale opbrengsten stegen met dik een vijfde op jaarbasis tot 181,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat ging met 23 omhoog naar 108 miljoen euro. Topman Stéphane Boujnah benadrukt in een toelichting dat Oslo Børs al een bijdrage leverde aan de resultaten. Onder de streep bleef uiteindelijk 63,5 miljoen euro over, waar in het derde kwartaal nog 50,5 miljoen euro aan winst in de boeken ging.

Consolidatie en het zoeken naar overnames is bij Euronext een belangrijk onderdeel van de strategie. Daarop wees Boujnah onlangs al bij de presentatie van het nieuwe strategische groeiplan. De laatste dagen gingen er geruchten dat Euronext al met potentiële adviseurs praat over concrete deals. "Deze geruchten zijn ongefundeerd", zegt Boujnah. Het bedrijf is momenteel met geen enkele partij in gesprek.

In de ogen van de topman is het vooral zaak dat Euronext klaar staat voor kansen die zich komende jaren wellicht voordoen. Afgezien van potentiële overnames mikt de onderneming in haar strategische plan tot en met 2022 op 2 tot 3 procent omzetgroei per jaar. Daarbij streeft Euronext naar een marge voor het bedrijfsresultaat (ebitda) boven de 60 procent aan het einde van die periode. Deze marge bedroeg afgelopen kwartaal 59,4 procent.