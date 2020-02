Omzetverlies voor navigatiedienstverlener TomTom

Gepubliceerd op | Views: 2.114

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom heeft het afgelopen kwartaal minder omzet in de boeken gezet. Bij de grootste divisie Location Technology was wel sprake van groei, maar dat was onvoldoende om de verdere neergang bij de consumententak te compenseren. TomTom-topman Harold Goddijn toonde zich evenwel tevreden met de resultaten, die volgens hem als verwacht waren.

TomTom zette in het slotkwartaal van afgelopen jaar 156,2 miljoen euro om. Dat was op jaarbasis 10 procent minder. Bij Location Technology, waar zakelijke dienstverlening en de navigatieproducten voor de auto-industrie onder vallen, dikte de omzet met 4 procent aan tot 110,4 miljoen euro. De consumententak, die onder meer navigatiekastjes maakt, verloor bijna een derde aan omzet. De divisie was goed voor 45,9 miljoen euro.

Onder de streep resteerde een tekort van 69 miljoen euro, tegen een winst van 1,4 miljoen euro een jaar eerder. TomTom had onder meer te maken met hogere afschrijvingskosten op de restwaarde van de kaartendatabase, die naar verwachting minder lang bruikbaar blijft dan eerder gedacht. Ook gaf het bedrijf meer uit aan onderzoek en ontwikkeling.

Zwarte cijfers

TomTom schreef over het hele jaar wel zwarte cijfers, geholpen door de eerdere verkoop van de divisie Telematics. Die deal, waarmee 910 miljoen euro was gemoeid, werd in het voorjaar van 2019 afgerond. Een groot deel van die opbrengsten werd aan aandeelhouders uitgekeerd. Nu maakte TomTom bekend nog eens tot maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Boekjaar 2019 werd afgesloten met een omzet van 770,8 miljoen euro, 2 procent meer dan een jaar eerder.

Goddijn bestempelde 2019 als een belangrijk jaar voor TomTom. Na de verkoop van de Telematics-tak, de divisie die zich bezighoudt met voertuigvolgsystemen, focust TomTom zich vooral op de levering van digitale kaarten en navigatiesoftware aan automakers en van verkeersinformatie. De TomTom-baas wees ook op de groeiende orderportefeuille bij de automotive-tak, waar nog voor 1,8 miljard euro aan opdrachten op de plank liggen.