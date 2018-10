'LeasePlan zet weer vaart achter beursplannen'

Gepubliceerd op | Views: 470

AMSTERDAM (AFN) - LeasePlan blaast zijn beursgang nieuw leven in, een halfjaar nadat het autoleasebedrijf een notering aan de Amsterdamse beurs heeft uitgesteld. Analisten van de banken die betrokken zijn bij de beursgang beginnen deze week aan hun rondgang langs institutionele beleggers.

Dat zeggen bronnen op voorwaarde van anonimiteit tegen het Financieele Dagblad. In april vond het Nederlandse bedrijf nog dat het meer tijd nodig had om beleggers uit te leggen waarom het meer waard is dan zijn concurrenten.

Een bron meldt dat de aandeelhouders van LeasePlan, een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM, nog geen toestemming voor de beursgang hebben gegeven. Vanaf het moment dat zij dit doen, duurt het ongeveer nog een maand voordat het bedrijf een notering aan het Damrak heeft.

Een woordvoerder van het leasebedrijf geeft geen commentaar op vragen over de plannen.