'WPD moet uitkijken voor nieuwkomer VGP'

AMSTERDAM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP moet uitkijken voor VGP, een nieuwkomer op de Nederlandse markt. Daarvoor waarschuwen analisten van ING.

VGP heeft onlangs een flinke acquisitie in de omgeving van Nijmegen gedaan, waardoor het bedrijf opeens een flinke lap grond in handen heeft om tot ontwikkeling te brengen. Bij ING rekenen ze erop dat er komende tijd nog meer deals van VGP volgen. Naar verluidt zou het bedrijf bij verschillenden onderhandelingen al dicht bij overeenstemming zijn.

,,Wij zijn van mening dat VGP aan de hogere kant van het risicospectrum opereert in vergelijking met WDP en wel eens een concurrent zou kunnen worden op de Nederlandse markt'', aldus de kenners van de bank. VGP is net als WDP een Belgisch bedrijf. VGP heeft een notering aan de beurs in Brussel.

ING handhaafde zijn hold-advies voor WDP, met een koersdoel van 94 euro. Het aandeel WDP noteerde omstreeks 10.30 uur 0,2 procent lager op 114,60 euro.