Philips sluit licentiedeal met Deense partij

AMSTERDAM (AFN) - Philips is een samenwerking aangegaan met de Deense aanbieder van hoorhulpmiddelen William Demant. Die mag daardoor technologie van Philips onder licentie aanbieden aan een wereldwijd publiek. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Het in Kopenhagen gevestigde William Demant is naar eigen zeggen wereldmarktleider in oplossing voor gehoorapparaten en andere hoorhulpmiddelen. De bedrijven zien veel brood in de specifieke expertise van William Demant en de bredere medisch technologische kennis van Philips.