'Van Lanschot loost klanten'

AMSTERDAM (AFN) - Van Lanschot gaat alle klanten wegsturen die niet bij de bank kunnen of willen beleggen. Hun betaal- en spaarrekening wordt over enkele maanden eenzijdig opgezegd. Dat schrijft het Financiële Dagblad dinsdag. De krant heeft een brief in bezit die Van Lanschot heeft gestuurd aan klanten van het private bank-onderdeel die onvoldoende vrij belegbaar vermogen hebben of niet beleggen bij de bank.

Van Lanschot stimuleert deze klanten voortaan bij Rabobank te bankieren. Het gaat naar verluidt om ettelijke duizenden klanten. Zij krijgen vier maanden de tijd om een nieuwe bank te vinden. De private bank hanteert voor beleggingsadvies een vermogensgrens van ten minste 500.000 euro.