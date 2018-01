American Express geeft winstwaarschuwing

Gepubliceerd op | Views: 987

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - American Express heeft een winstwaarschuwing gegeven in verband met de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Die kosten de creditcardmaatschappij in het vierde kwartaal van 2017 zodanig veel aan winst dat er over deze periode waarschijnlijk verlies wordt geleden. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor het resultaat over heel 2017.

American Express schat in dat het resultaat in het vierde kwartaal met zo'n 2,4 miljard dollar wordt gedrukt door de veranderde wetgeving. Het bedrijf rekende eerder voor heel 2017 op een winst per aandeel in een bandbreedte van 5,80 dollar tot 5,90 dollar. Dat is nu waarschijnlijk niet meer haalbaar, aldus American Express dat verder geen nieuwe prognose afgaf.